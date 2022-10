CorrSera – Napoli, un attacco da record! I numeri della squadra azzurra

Il Corriere della Sera, oggi in edicola, ha dedicato spazio al Napoli analizzando i numeri e le statistiche delle scorse partite. La forza della squadra è la squadra stessa, che unita e compatta segna gol e macina punti. Questo quanto evidenziato:

“Quanti Napoli ha a disposizione Luciano Spalletti per vincere una partita? Uno, due, tre? Contro il Bologna ha dimostrato con l’innesto in formazione di Osimhen al posto di Raspadori di averne sicuramente due. Perché sa di poter rivoluzionare il gioco della sua squadra grazie all’ingresso dell’attaccante nigeriano. La sua rete è stata decisiva per poter domare la squadra di Thiago Motta e consentire al Napoli di mantenere la testa della serie A con due punti di vantaggio sull’Atalanta e tre sul Milan. Il georgiano è stato ancora una volta fantastico e se nello score finale della partita risulta ufficialmente solo l’assist per il gol di Osimhen, non si possono dimenticare il dribbling tra quattro avversari con la conclusione che ha portato al 2-1 di Lozano e gli assist per i tiri di Politano, di Raspadori, di Mario Rui quando ha colpito la traversa, di Olivera, di Zielinski in occasione dell’ennesimo legno. Il Napoli in dieci partite di campionato ha segnato 25 gol con una media di 2,5 a gara, la migliore”.