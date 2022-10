CdS su Kvaratskhelia: “Napoli lo ama, è nata una Kvarastella!”

Khivcha Kvaratskhelia è il protagonista di un editoriale sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il quotidiano spende ottime parole per il nuovo idolo delle folle azzurre. E’ l’uomo che in campo fa la differenza, rubando palloni e seminando gli avversari.

“Lavezzi, Cavani, Higuain, Mertens e Insigne: adesso comanda Khvicha. È inutile chiedersi cosa abbia fatto il calcio internazionale, mentre sonnecchiava, per non accorgersi che in Georgia stava spuntando una star: Kvara s’è preso il Napoli al primo assalto – a Verona, gol e apertura spaziale per Zielinski. Poi s’ è portato a spasso con quella naturalezza che fa sembrare semplici anche le veroniche più complicate, è andato di doppietta con il Monza, si è ricordato di se stesso con Lazio e con il Torino; e quando ha dovuto accontentarsi ha costruito altro. 6 assist, 18 tiri, 25 occasioni create: è Kvarastella!”. Scrive il quotidiano.