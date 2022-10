CdS esalta il Napoli: “E’ una giostra del gol, qui segnano tutti”

“Sulla giostra del gol a Napoli salgono in 15 Sì, qui segnano tutti” così esordisce il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano dedica spazio alla squadra di Luciano Spalletti analizzando numeri e statistiche. Gli azzurri sono una vera e propria macchina da gol, sono infatti 15 i giocatori che sono andati a segno in questa prima parte del campionato.

“Victor Osimhen, che sa essere gazzella e anche pantera, s’ è virtualmente tolto la maschera, è uscito dall’ infermeria e ha ricominciato a volare a velocità supersonica, esultando ogni 137 minuti, stampelle escluse. Hirving Lozano s’è alzato, s’è spazzolato le spalle della polvere ed ha rifatto la cosa per lui più naturale: in 139 minuti ha fatto tre gol. El Cholito non è finito nello scantinato, sta semplicemente riposando, ne ha segnati quattro in 277 minuti e gli è servito per andarsene ogni 69′ a braccia spalancate verso la gioia.

Juan Jesus (ovviamente) incluso, l’hanno fatto in ogni modo, pure alzandosi da quella panchina d’ oro ch’è diventato l’ effetto-sorpresa sul quale Luciano Spalletti gioca a mischiare le partite. Politano che segna un gol ogni 154′”.