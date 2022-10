Buffon: “Diego è diventato qualcosa di ultraterreno a Napoli”

Gianluigi Buffon, capitano del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN nel corso della trasmissione Supertele ieri sera: “Smettere? Non ho paura di farlo, ma a Parma sto vivendo una dimensione di libertà che non ho mai vissuto negli ultimi anni. Questa sensazione è un qualcosa di imprescindibile per uno che vive il calcio come me. Continuo sempre a pormi degli obiettivi reali che penso di poter raggiungere anche a fronte delle prestazioni che continuo a fornire in campo ed anche al di fuori, nello spogliatoio, ad esempio, ma anche con lo staff, l’allenatore e la gente stessa. Credo che questi siano dei valori che uno deve far pesare sul tavolo nel momento in cui decidere se continuare a giocare o smettere”.

Cosa ne pensi del murale di Maradona a Napoli? “È un qualcosa di iconico che fa capire quanto importante sia il calcio in determinate realtà. A Napoli, con la passione che hanno, si è portato Diego ad un qualcosa di ultraterreno: questo è il bello del nostro mestiere”.