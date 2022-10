Roberto Mancini, tecnico della Nazionale, ha detto la sua sul campionato che si sta disputando e sul Napoli, finora capolista, al Galà del Calcio. Queste le sue parole:

“Questo campionato è bellissimo, avvincente, dove tutte le squadre, anche quelle piccole, cercano di giocare. Poi è chiaro che il Napoli capolista sta facendo cose straordinarie”.

Poi, il ct Mancini, parlando dei giovani che giocano poco, ha fatto l’esempio di Raspadori e del Napoli:

“Io vorrei che i giocatori giovani giocassero di più e per obiettivi importanti. Ad esempio, Giacomo Raspadori del Napoli è un giocatore che gioca in una squadra che lotta per lo Scudetto e che gioca in Champions, per cui, se si gioca su questi livelli, si cresce più velocemente”.

