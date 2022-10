Termina il posticipo della Serie A Tim delle 20:45 della decima giornata; il Lecce ha pareggiato in casa con la Fiorentina per 1-1 e continua a non vincere.

La squadra viola è andata in svantaggio con il goal di Caesay, mentre ha pareggiato con il goal di Kouamè, l’uomo più prolifico della Fiorentina.

Inoltre, per Italiano, c’è anche l’infortunio pesante di Jovic, uscito dopo appena 6 minuti.