Marolda: “Napoli spaccato in due, Ndombèlè non mi è piaciuto”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Francesco Marolda si è espresso sulla vittoria del Napoli contro il Bologna. Lo storico giornalista del Corriere dello Sport è andato controcorrente, affermando che, secondo lui, il centrocampo del Napoli non ha reso come è abituato a rendere, ecco le sue parole:

“Il Napoli ieri era spaccato in due. C’era un attacco che doveva sobbarcarsi anche gli errori della difesa. L’attacco è stato stratosferico e lo dicono i numeri e le occasioni da gol, però poi si è sentita a centrocampo l’assenza di Anguissa. Ndombèlè a me è piaciuto poco, il centrocampo non ha reso come ha sempre reso, da miglior centrocampo del campionato qual è quello del Napoli. Gli azzurri hanno rischiato, concedendo qualche chance al Bologna. Pur dominando, infatti, il Napoli ha vinto solo di un gol“.