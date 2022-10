La Repubblica – Osimhen e Kvaratskhelia potevano giocare al Bologna: la clamorosa indiscrezione!

Victor Osimhen e Kvaratskhelia sono stati decisivi nella vittoria contro il Bologna. L’edizione odierna de La Repubblica (Edizione Bolognese) ha rivelato una clamorosa indiscrezione su, come i due protagonisti del match, avrebbero potuto indossare la maglia rossoblù.

“Osimhen e Kvaratskhelia, pensate un po’ come è strano il destino. Il primo era stato avvistato nel 2015 da un osservatore del Bologna che oggi fa il barista vicino ad Anzola. Il secondo, fra i tanti meriti ascritti al Ds partenopeo Giuntoli (lo stesso che contribuì a portare in A nientemeno che il Carpi), pare sia un’intuizione di Micheli e Mantovani, due che fino a qualche anno fa erano nello staff di Bigon e che lo seguirono al Bologna, salvo poi tornarsene qui. Questione di scelte, di attimi fuggenti, di occasioni, a volte magari anche di fortuna. Ma quei due ieri hanno deciso una partita molto più equilibrata (come racconta il 3-2 fina- le) di quanto chiunque potesse aspettarsi“