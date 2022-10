Demme, l’agente: “Pronto a dare il suo contributo al Napoli”

Nella sfida allo Stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli di Luciano Spalletti ha superato il Bologna per 3-2 definitivo. Intanto, durante la gara si è rivisto in campo Diego Demme, che è da poco ritornato dall’infortunio rimediato. Al riguardo, ha rilasciato alcune dichiarazioni, il suo procuratore, Marco Busiello ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Siamo molto felici che sia tornato a giocare, gli mancava molto. Penso sia in discreta forma, ma ci sarà bisogno di tempo per i 90′. La fiducia del tecnico toscano, è sempre rimasta immutata. Diego è pronto a dare il suo contributo al Napoli, ogni qual volta sarà chiamato in causa”.