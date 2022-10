CorSport – La moviola di Napoli-Bologna: c’era un episodio da rosso!

La Moviola del Corriere dello Sport, firmata da Edmondo Pinna, ha evidenziato alcuni errori arbitrali commessi da Cosso, direttore della gara tra Napoli–Bologna.

“Si perde molto nel finale, esempio di… braccino arbitrale. Perché Di Lorenzo su Sansone è da giallo (e mancano pure per Cambiaso e Lobotka), perché se fai battere la punizione finale devi far finire l’azione, perché le proteste di tutti i giocatori del Bologna meritavano almeno un cartellino. E poi ancora, Sansone che tira il pallone all’assistente Raspollini sarebbe da rosso (anche se non lo prende). Un vero peccato, perché aveva diretto una grande gara, forse un po’ troppo a “specchiarsi”, ma non era andata male”.