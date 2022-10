Serie A. 10a giornata. La Lazio nel primo tempo perde Immobile per un guaio muscolare ma riesce a mantenere la parità contro la squadra di Sottil, ben messa in campo. Nell’altra partita delle 15 lo Spezia si impone momentaneamente sulla Cremonese in rimonta.

LAZIO-UDINESE 0-0

SPEZIA-CREMONESE 2-1