Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano l’anticipo delle 12:30 fra Inter e Salernitana vede i nerazzurri in vantaggio per 1-0 sui granata. Gli ospiti in chiara difficoltà d’impostazione sono sembrati poco convincenti. Qualità travolgente dei nerazzurri che vanno in vantaggio al 14′ con un bolide in diagonale di Lautaro che torna a fare gol dopo 5 partite.