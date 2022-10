Roma – Spalletti: “Il gruppo è felice, stiamo facendo il massimo…”

L’edizione odierna del Roma riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Il tecnico toscano ha sottolineato il buon rendimento della sua squadra, senza eccedere in un entusiasmo eccessivo: “Siamo travolti dalla felicità di aver ottenuto grandi risultati ad oggi, ma se si guarda bene soprattutto in campionato sono tutte lì a pochi punti. È la classifica che ci tiene con i piedi per terra ed il fatto che c’è sempre qualcosa da migliorare. Poi non sappiamo dove si può arrivare, il nostro obiettivo è vincere le partite e questo ci dà autostima e tranquillità per la prossima partita, da qui dipende dove possiamo arrivare e capiremo col passare delle gare”.

E ancora: “Noi facciamo il calcolo su noi stessi, ci chiediamo quanto siamo forti noi, non gli avversari, quello è stimolante. La ricerca di consapevolezza, coraggio, da esibire ad ogni partita e poi si vede se gli altri saranno all’altezza o superiori, ma valutiamo ciò che abbiamo noi”.