LIVE MN – Spalletti in conferenza post Napoli-Bologna: “Siamo stati grandi, partita molto emotiva per me. Esistono gli episodi ma si vince grazie alla voglia e alla qualità. Ndobele ha fatto benissimo per un’ora”

Ndombele non ha 90 minuti, avere sette giorni per prepararla può essere importnte “Vero, anche dal punto di vista emotivoil pubblico che abbiamo i i tifosi capiscono le partite che si giocano. Ndobele ha fatto bemissimo per un’ora, con fisiscità e qualità. Se fa un’ora forte allora va bene sostituirlo”.

Questi 5 gol subiti nelle uti, gare frutto del caso o disttenione “Loro hanno fatto un grandissimo gol, ci sono vouti più di due mesi di partite intentsissime per vedere una leggerezza di Meret, queso significa che abbiamo un grandissimo portiere”.

Un’altra differenza è che si vincono queste partite

“Ne abbiamo vinte tante anche l’anno scorso. Dipende sì dall’episodio ma ad esempio Zielinski ha mangiato il campo oggi. Hanno fatto tutti una grandissima partita. Ci stanno gli episodi ma se c’è voglia e qualità è una bella finestra aperta sul futuro“.

In 13 partite 4 volte si è recuperato la partita

“Lozano ha fatto benissimo, ha fatto subito gol. La squadra ha voglia e capacità“.

Da un punto di vista emotivo negli ultimi minuti ci sia stata una partecipazione differente

“Gli episodi creati in partita ha fatto correre rischi a tutti che poi ci accodassimo a quello che succedeva, all’inerzia della partita. Loro hanno puntato la linea due, tre volte, ma noi volevamo farla la partita. Stiamo valutando le nostre capacità. Come si abbassa un po’ la concentrazione abbiamo i nostri tifosi a rialzarci. Era una partita difficilissima perché ritardano anche nel rimettere la palla in campo. E’ una grandissima vittoria, da squadra tosta. Vttoria meritatissima”.

10 vittorie e 12 gol arrivati dalla panchina. Se c’è una differenza con lo scorso anno può essere quella dei subentranti di essere decisivi

“Sì, è così, hai evidenziato che fa la differenza essere titolari nel secondo tempo. Si fanno delle scelte in funzione in base all’andamento della partita pe cambiare nel moneto giusto. Noi siamo gli stessi dell’anno scorso, come numero intendo, quello che si fa quest’anno si piteva fare anche l’anno scro. Forse l’esperienza differente, con un passato più importante diventa più difficile“.