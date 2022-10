GdS – Spalletti un po’ filosofo, è convinto nel migliorarsi

Un editoriale de “La Gazzetta dello Sport” commenta le parole di Spalletti in conferenza stampa:

“Spalletti fa un po’ il filosofo e colpisce una definizione che dà sulla propria squadra: «Ogni partita è un viaggio verso l’ignoto. Se ogni volta non sei capace a portare il pallone in cima dall’altra parte, allora non sei nessuno. Ma al mio gruppo questa continua ricerca del gol provoca eccitazione. Ci domandiamo quanto siamo forti noi e questa è la cosa più eccitante e stimolante. La ricerca di consapevolezza delle nostre forze. Per questo per me allenatore diventa abbastanza semplice la gestione». È convinto questo Napoli debba migliorarsi”.