Gazzetta – Krol a Castel Volturno: la reazione di Spalletti all’incontro

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’arrivo di Ruud Krol al Konami Training Center di Castel Volturno.

L’ex difensore di Napoli e Ajax ha fatto visita agli azzurri prima della partita di campionato contro il Bologna (oggi, ore 18:00). Durante l’incontro, Krol ha dichiarato la sua ammirazione per il lavoro di Luciano Spalletti, il quale è stato lusingato dalla presenza del campione olandese.

Queste le parole del tecnico toscano in conferenza stampa: “Per me è emozione pura. La mia generazione lo ricorda con quel fisico, quella personalità, entrare fino alla trequarti avversaria. Lui quello che si fa ora lo faceva ai suoi tempi, l’Ajax ha insegnato calcio e già lo faceva. Non importa ci dica niente per trasferirci emozioni, è bastato vederlo“.