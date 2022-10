CorrSera – Malumore Elmas, Spalletti non accende il ‘caso’: conta il Gruppo e la continuità di risultati

Se così si vuol definire, il post su Instagram pubblicato nella giornata di ieri da Eljif Elmas suona come l’unica nota stonata del momento in casa Napoli, con il centrocampista macedone che ha condiviso il suo malumore per le troppe panchine postando una foto che lo ritrae accanto alla panchina del Maradona e un messaggio eloquente “Il mio primo amore…”. Il Corriere della Sera parla della reazione in conferenza di Spalletti, che guarda avanti e pensa ai risultati del suo Napoli:

“Non manca il malumore di chi gioca poco, è il caso di Elmas che sui social ha pubblicato una foto della panchina e una scritta polemica: il mio primo amore…. Spalletti non raccoglie la frecciatina, il gruppo prima di tutto, e c’è il Bologna e la continuità di risultati da tenere”