Napoli grande anche nelle difficoltà!

Il Napoli riparte dal Diego Armando Maradona dopo la bella ed importante vittoria contro l’Ajax che ha congelato il passaggio agli ottavi di Champions e dà una maggiore attenzione al campionato, viste le tante squadre in questo momento così vicine.

Un primo tempo sicuramente non facile per gli azzurri contro il Bologna di Thiago Motta che, seppur dando il pallino di gioco agli azzurri per una buona mezz’ora, ha saputo arginare bene le incursioni degli attaccanti, chiudendo gli spazi nel centro area quando Politano o Kvaratshkelia sulle fasce cercavano Ndombele o Raspadori zona dischetto per metterla dentro. Una gara combattuta che ha addirittura, verso la fine della prima frazione di gioco portato i romagnoli in vantaggio con il gol Zirkzee che aveva eluso il pressing di Kim.

La risposta però è arrivata subito, con Juan Jesus che, solo un anno fa, aveva salvato la panchina a Thiago Motta, allenatore dello Spezia, con un autogol decisivo per la vittoria dei liguri, e questa volta invece ha segnato nella porta giusta. Il secondo tempo si è aperto energicamente e con due reti da una parte e dall’altra, a Lozano ha risposto dopo pochi secondi Barrow con un tiro da lontano mal calibrato da Meret, che obiettivamente avrebbe potuto fare di più. Dopo una buona gestione della palla degli avversari, quasi al settantesimo Osimhen ha insaccato la palla, tornato dall’infortunio bramoso e con la voglia di riprendersi il posto da titolare.

Resta probabilmente una delle partite più complicate, i rossoblu sono arrivati con uno spirito di abnegazione e capacità di rispondere per le rime, costruendo anche trame di gioco interessanti nonostante mancasse la loro punta di diamante, Arnautovic.

Non è stato il solito Napoli brillante, come quello visto fino a tre giorni fa, ma è anche noral avere un calo fisiologico visti i tanti match così ravvicinati. La grandezza di questa squadra però va valutata anche nei momenti di difficoltà, per temprare il carattere e convincersi dei propri (enormi) mezzi.

Tre punti che oggi pomeriggio sono pesati ancor di più.