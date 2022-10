Il Bologna affronterà la partita contro il Napoli senza Arnautovic, out per infortunio. Ma il tecnico del Napoli Luciano Spalletti non si ritiene tranquillo dinanzi il suo sostituto.

Queste le sue parole: “Zirkzee viene dal Bayern Monaco, non una squadra di provincia. Per noi sarà difficile, dovremo prender palla e tenerla lassù”.