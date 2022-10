Social – Elmas pubblica una storia cripitica su Instagram.

Eljif Elmas non sta trovando molto spazio da titolare nell’ultimo periodo. Nelle prime 13 partite stagionali è partito dall’inizio solamente in 2 occasioni. Il centrocampista macedone quasi sempre viene messo in campo nel secondo tempo e spesso viene elogiato da Spalletti in conferenza stampa per come entra in partita. L’ex Fenerbaçhe però non sembra essere contento della panchina e del minutaggio non elevato e su Instagram ha pubblicato una storia criptica. Nella Instagram stories del calciatore infatti si vede lui al ‘Maradona’ vicino alla panchina. La scritta recita: “Mio primo amore (panchina)“. Storia strana del calciatore azzurro che manda una frecciatina a Spalletti per far capire che vuole più minuti in campo.