Paolo Condò, giornalista di Repubblica, ha elogiato il grande lavoro che sta facendo Spalletti con questo Napoli, una sua creatura in tutto e per tutto, a Sky.

In particolare, il giornalista sportivo italiano che vota per il Pallone d’Oro avrebbe confutato la tesi sul fatto che Spalletti non sia un grandissimo allenatore perché non ha mai vinto. Queste le sue parole:

“Spalletti è un grande allenatore, ma è un allenatore diverso dai top; nel mondo ci sono due categorie di tecnici. Quelli che hanno un metodo e dove vanno vincono, seppur si adattano chiaramente a dei cambiamenti, come Conte, Ancelotti, Mourinho, Guardiola, Capello, Allegri e poi ci sono i tecnici come Spalletti, che si aggiornano sempre, sono un po’ degli innovatori e che alla fine di un percorso fanno dei capolavori che li portano a vincere: ad esempio, un tecnico di questo tipo è Ranieri, che è andato vicino a vincere a Roma, con il Valencia, con il Chelsea e poi ha avuto il suo capolavoro, il Leicester. Ecco, io penso che questo Napoli possa vincere ed essere il capolavoro di Spalletti”.

Fonte: Sky.