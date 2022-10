Napoli-Bologna sold-out! Quasi esauriti i settori inferiori

Procede a gonfie vele la vendita dei biglietti per la gara di Campionato Napoli-Bologna, che si disputerà domani alle ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Dopo il sold-out registrato in Napoli-Ajax, è probabile che ne arrivi un altro proprio domani. In queste ore sono in esaurimento anche la Curva A inferiore ed i Distinti inferiori.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 35,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.