Napoli-Bologna – I precedenti tra le due squadre nella massima serie

Napoli e Bologna si sfideranno domani nel match della decima giornata di Serie A, con gli azzurri che vogliono proseguire nel loro filotto di vittorie. I rossoblù di Thiago Motta non vivono un momento d’oro, ma proveranno a riprendersi domani, anche senza Aranutovic. Le due squadre si sono affrontate molte volte nella massima serie, e la società azzurra ha pubblicato sul proprio sito i precedenti tra le compagini. I confronti totali in Serie A sono stati 126, con la formazione azzurra che ha vinto 48 volte, 37 sono stati i pareggi e 41 le vittorie dei felsinei. In casa azzurra invece le sfide sono state 63, e il bottino per gli azzurri è molto favorevole, con 30 vittorie , 23 pareggi e 10 vittorie rossuoblu. Per i ragazzi romagnoli l’ultima vittoria in terra campana è datata 1 dicembre 2019, con la vittoria per 1-2 contro i ragazzi di Carlo Ancelotti. Ultimo pareggio che è molto lontano in casa azzurra ed è del 16 gennaio 2012, mentre per gli azzurri vittoria nella sfida dello scorso anno, quando il 28 ottobre 2021 la sfida termino 3-0.