Gianluca Monti: “Rrahmani è sottovalutato. Contro l’Ajax si è vista qualche incertezza in difesa”

Gianluca Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Contro l’Ajax si è vista qualche incertezza in difesa con la coppia JJ-Kim. Secondo me Rrahmani è molto sottovalutato, ha anche un buon piede per l’impostazione dal basso. Il Napoli ha perso un leader dentro e fuori dal campo. Questo non vuol dire che la squadra sia meno solida. Anguissa? Altra perdita importante, ma Ndombele è molto forte. Ha caratteristiche diverse, per cui bisognerà trovare nuovi equilibri”.