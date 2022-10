Ciro Ferrara, ex calciatore di Napoli e Juve e attuale opinionista DAZN, ha rilasciato un’intervista a “Repubblica” dove ha parlato di tanti temi inerenti al campionato.

Ovviamente Ferrara ha anche parlato della squadra della sua città e ha detto la sua su questo momento aureo che sta vivendo la SSC Napoli:

“Che squadra bellissima! Nessuno può nominare a Napoli una certa parola e non sarò io a farlo, ma ho sensazioni buone perché si respira un’aria positiva. Nessuno avrebbe pensato a una partenza così importante dopo le partenza estive, ma il Napoli dimostra che le idee valgono più dei capitali e degli investimenti”.

Poi, su Kim e Kvara, i due acquisti che stanno stupendo tutti, ha chiosato:

“Kvara non lo conosceva nessuno e sta stupendo tutti, mentre Kim mi sta sorprendendo da ex difensore perché gioca magnificamente. Questo Napoli è una delle squadre che gioca meglio in Europa”.