Calaiò: “Il Napoli viene visto dalle persone come il Barcellona di Xavi e Iniesta”

Emanuele Calaiò, ex attaccante azzurro, ha parlato del momento di forma del Napoli su Tv Luna. Secondo l’ex punta questa squadra viene percepita dalle persone come il Barcellona di Guardiola con Xavi e Iniesta per il gioco proposto. Poi si lascia andare anche ad un pronostico per Napoli-Bologna. Queste le sue parole: “Si sta vivendo un momento di grandi emozioni, giusto che i tifosi ora sognino. Il Napoli ora però deve concentrarsi sul campo e vincere, facendo più punti possibili prima della sosta per i Mondiali. Le persone vedono questo Napoli come il Barcellona d Iniesta e Xavi, che non rinuncia, che gioca dando felicità, ma riesce a vincere partite difficili come Cremonese e Spezia. Il Napoli ha anche un grabde vantaggio, quello di far segnare molti giocatori, così come avere più attaccanti che segnano che un attaccante solo da 30 gol. Per me il Napoli contro il Bologna vince 3-0″.