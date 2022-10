Bari – La squadra della famiglia de Laurentiis perde in casa contro l’Ascoli

Si ferma il Bari della famiglia De Laurentiis, con i galletti che vengono sconfitti dall’Ascoli. Al San Nicola i biancorossi volevano provare a dar continuità al loro momento di forma, ma nel finale la formazione bianconera espugna lo stadio dei pugliesi. La partita è in parità sino al minuto 79, quando la società marchigiana passa in vantaggio col gol di Simic, è poi Dionisi a raddoppiare al minuto numero 89. Nel finale di partita per i bianconeri arriva anche l’espulsione di Gondo, ma nulla cambia ai fini del risultato finale della partita. I galletti con questa sconfitta perdono posizioni, e vengono scavalcati da Reggina e Frosinone. Al momento il Bari è a 18 punti, alla parti con le due squadre citate in precedenza e il Genoa, a 1 punto dalla Ternana.