Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha detto la sua in vista della gara di domani contro lo Spezia, in una partita delicata per la salvezza.

In conferenza pregara, Alvini ha anche toccato in diversi punti la sconfitta con il Napoli di domenica, una sconfitta a suo modo immeritata, dato che la sua squadra se l’era giocata alla pari. Queste le sue parole:

Ci aspetteremo una Cremonese che farà la partita?

“Abbiamo visto diversi aspetti della Cremonese in queste giornate: domenica abbiamo difeso bassi cercando di rendere la vita difficile al Napoli”.

Cosa vorrebbe rivedere della Cremo di domenica? E cosa non?

“Voglio rivedere lo spirito che abbiamo messo contro una delle migliori squadre d’Europa. Siamo stati in campo con idee, grande spirito e voglio rivedere quello. Non voglio rivedere gli ultimi due minuti e mezzo, potevano cambiarci la vita e potevamo fare gol noi. La partita non era finita, quelli sono due minuti che non voglio rivedere. Dopo il 3-1 ci siamo lasciati andare”