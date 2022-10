Ssc Napoli, il report di allenamento del 14 ottobre

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del 14 ottobre.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18 per la decima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra. Poi il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto attivazione e torello. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con esercitazioni al tiro. Frank Anguissa, come da programma, ha effettuato questa mattina esami clinici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà le terapie già cominciate”.