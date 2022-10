Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni per TMW Radio:

“Qualche sorpresa dopo le coppe c’è sempre. Vedremo come saranno assorbiti i colpi fisici presi. In questo momento sopra tutti gli altri è il Napoli, che ha cifre eccezionali. Ci sono solo due squadra a punteggio pieno in Champions e sono Napoli e Bayern. Il Napoli ha doppiato in termini di gol tutta Europa. Va a mille e nessuna in Europa vuole affrontarla. E’ una squadra fuori dagli schemi”.