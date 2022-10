Sconcerti, esalta il Napoli: “In Europa si parla degli azzurri”

Il Napoli è di certo in un momento fantastico, in merito agli ottimi risultati coltivati è situato in vetta sia in Serie A che in Champions League. Gli azzurri appunto per quanto concerne la competizione Europea, con la vittoria contro l’Ajax hanno ottenuto matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale. Al riguardo, Mario Sconcerti ha sottolineato il buon momento del club campano su il Corriere della Sera:

“La sorpresa, quella di cui tutti parlano in Europa è il Napoli. Nessuno lo vuole incontrare, non lo conoscono e non lo capiscono. Ha cambiato quasi tutti e ha ricomprato in una settimana. Stavolta ha vinto tutte le partite e segnato più di quattro goal in media, 17. Dalle 32 squadre di Champions, ben 28 non hanno superato 10 reti. Gli azzurri hanno doppiato tutta l’Europa. E una vera squadra europea con cultura italiana. Cioè quasi la perfezione“.