Al termine della partita tra Lazio e Sturm Graz, l’allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri è stato intervistato dalla stampa. Il tecnico toscano ha rilasciato delle dichiarazioni sicuramente curiose.

Ecco quanto ha detto Sarri: “I nostri numeri sono i migliori della Serie A e speriamo di continuare con questo trend. Questo ormai è un calcio usa e getta per via di un Mondiale in Qatar. Che cosa potrà mai dare al calcio il Qatar? Le competizioni europee, in questo modo, sono infattibili. Prima era già molto complicato giocare ogni venti giorni, ora è anche peggio”.

“Qui si pensa che un allenatore arriva e dopo una settimana fa giocare la squadra col joystick. Io invece sposo la linea di pensiero di Jurgen Klopp: un tecnico non si può giudicare neanche dopo due anni, ma questa è la mentalità inglese, non italiana”.

Sull’arbitro: “Non condivido l’espulsione di Lazzari. Il direttore di gara, palesemente non all’altezza, è riuscito a far innervosire tutti nonostante non ci fossero episodi violenti. Poi la designazione di un tedesco con un squadra austriaca non credo sia stato il massimo”.

Forse l’ex allenatore del Napoli non si è accorto di una squadra, prima in classifica in Serie A e nel girone di Champions League. O ancora potrebbe averla dimenticata, ma è difficile, visto che è la squadra che lo ha reso grande. O ancora, ipotesi più plausibile, l’ha ignorata, chissà per quale ragione, forse per fare un dispetto ai suoi ex tifosi.