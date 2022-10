Repubblica – La giornata tipo di Kvaratskhelia, ecco dove trascorre il tempo libero

L’edizione odierna de La Repubblica ha scritto a proposito di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è entrato fin da subito nei cuori dei tifosi, meravigliando anche i più esigenti con le sue grandi giocate. A sorprendere però è anche il modo in cui affronta la giornata, ed è di questo di cui ha scritto la testata. “È uno dei primi ad arrivare a Castel Volturno, fa colazione in sede e si prepara per il lavoro quotidiano. Trascorre il tempo libero per casa, e con lui c’è spesso la fidanzata Nitsa. Mercoledì allo stadio erano presenti i genitori e il fratellino Tornika, che a 12 anni ambisce a diventare più forte di Khvicha. Però al momento, anche lui va pazzo delle giocate del fratello, l’angelo dalla faccia pulita che ha conquistato Napoli”