Ponciroli: “Il Napoli è una squadra speciale. Il merito è quello di essersi reso conto del valore di Kvaratskhelia”

Fabrizio Ponciroli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio, dove ha parlato del momento del Napoli.

“Il Napoli è una squadra speciale che diverte, una squadra che non sembra italiana. È una squadra bellissima da vedere, Kvaratskhelia fa la differenza e quanto è bello vedere un italiano fare la differenza in Europa come la sta facendo Raspadori. Speriamo non si rompa il giochino, perché in questo momento il Napoli è la squadra che gioca meglio in Europa dopo il Manchester City. Un talento come Kvara, se l’allenatore capisce che è diverso dagli altri, trovi il modo di fargli fare quello che sa fare meglio, ovvero inventare calcio. Il merito del Napoli è essersi reso conto di quanto il georgiano sia speciale”.