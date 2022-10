Per Victor Osimhen il Bologna non è una squadra come le altre. Il nigeriano, infatti, siglò la sua ultima rete in azzurro, prima del primo infortunio -alla spalla con Gattuso-, proprio a Bologna. Dopo il suo ritorno in campo condito da prestazioni assolutamente deludenti si sbloccò proprio contro i rossoblu al Maradona. Sarà anche questa la partita di campionato in cui tornerà a far gridare di gioia i tifosi partenopei?