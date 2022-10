Mandarini: “Il Napoli ha fatto uno degli acquisti più importanti della storia del calcio”

Il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini ha parlato della stagione del Napoli e di Kvicha Kvaratskhelia.

Ecco quanto ha dichiarato: “Il Napoli in questo momento non ha limiti, gioca con consapevolezza e i numeri attuali ne sono la riprova. Quella azzurra è la migliore formazione in Europa, a livello statistico non ci sono squadre che in questo momento sono prime sia in campionato che in Champions League a punteggio pieno”.

Sul fenomeno georgiano: “Sta ridisegnando il modo di vedere il calcio degli ultimi anni, si tratta di uno degli acquisti per rapporto qualità/prezzo tra i più importanti della storia del calcio e non solo del club. Ha un’importanza pari a quella di Haaland, a mio modo di vedere. Ieri ha giocato una partita di grande intensità anche in fase difensiva, era ovunque. Ha qualità fisiche impressionanti e può crescere ancora”.