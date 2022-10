Maietta: “Anguissa mancherà, ma Spalletti può sostituirlo. Rrahmani? Era sottovalutato”

Domenico Maietta, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“L’infortunio di Anguissa sarà una perdita rilevante per il Napoli? Sarà un’assenza piuttosto gravosa, anche se i tempi di recupero non sono molto lunghi. Il Napoli è comunque una squadra completa, Spalletti potrà contare su tante alternative e potrà fare a meno di Franck. Attualmente il camerunense può recuperare in modo tranquillo. Peserà l’assenza di Rrahmani in casa Napoli? Sarà complicato per Kim cambiare ruolo difensivo? Spostare un centrale di sinistra a destra è sempre complicato, ma il coreano ha avuto un impatto straordinario al Napoli ed in Serie A. Spalletti può collocarlo in qualsiasi zona della difesa, compone una coppia fenomenale con Rrahmani. Il kosovaro ha avuto la consapevolezza di lottare per un qualcosa di importante con la maglia azzurra, questo fattore ha determinato la sua crescita. Amir era sottovaluto, invece aveva un potenziale fantastico”.