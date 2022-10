Hirving Lozano, attaccante del Napoli, è stato protagonista di un avvio di stagione tra alti e bassi. Nelle ultime due gare però, il messicano ha trovato ben due gol, sbloccandosi in ambito realizzativo con la maglia partenopea. L’ex Psv verrà intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal intorno alle ore 13:00, dove potrà parlare di questo suo avvio di stagione e non solo. Come di consueto, MondoNapoli riporterà le dichiarazioni integrali.