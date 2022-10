Lineker: “Pallone di Argentina-Inghilterra 1986 all’asta? L’arbitro trarrà vantaggio dal più grande errore arbitrale nella storia dei Mondiali”

Ali Bin Nasser, arbitro dell’iconico Argentina-Inghilterra, quarto di finale del mondiale 1986, ha messo all’asta il pallone della sfida. Partita in cui Diego Armando Maradona ha sia siglato La Mano De Dios che il gol del secolo. Decisione che Gary Lineker, centravanti della Nazionale inglese in quel periodo, ha così commentato a TalkSport. “Sono così felice che l’arbitro abbia deciso di approfittare delle cazzate che ha fatto… Come diavolo ha recuperato il pallone? Non solo l’ha tenuto nell’armadietto per tutto questo tempo, ma adesso trarrà vantaggio dal più grande errore arbitrale nella storia dei Mondiali. Seriamente?”