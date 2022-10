L’ex azzurro Tarantino: “Che prova di Olivera, finalmente la sinistra è coperta”

Massimo Tarantino, ex giocatore del Napoli e ora dirigente sportivo, ha parlato della prova del Napoli con l’Ajax: “Napoli-Bologna? Dopo la bellissima performance Champions, per il Napoli arriva una partita delicata. Il Bologna ha bisogno di punti, arriva da momento difficile e al Maradona cercherà in ogni modo di invertire la tendenza. Il Napoli non deve cadere nell’errore di pensare che sarà una partita semplice.

La coppia Kim-Jesus? Mi è piaciuta. Sono due giocatori che si assemblano bene. Coppia esperta ed affidabile. In questo momento è tutto il reparto che funziona bene, indipendemente dagli interpreti. Il Napoli ha una rosa competitiva e intercambiabile. Olivera? Mi ha convinto molto. Il ruolo è ottimamente coperto: Olivera e Mario Rui sono giocatori dalle caratteristiche fisiche diverse ma hanno secondo me la stessa bellissima interpretazione del ruolo. Olivera è un giocatore che più gioca più migliora. Vedrete che sarà un calciatore su cui il Napoli potrà puntare a lungo”.