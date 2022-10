Il Mattino – Media gol fantastica per Raspadori in Champions, meglio addirittura di Haaland

Giacomo Raspadori ha guidato il Napoli nelle partite di Champions giocate dopo l’infortunio di Victor Osimhen, segnando 4 gol in 3 partite. Il giovane ex Sassuolo ha fatto il suo debutto in Champions contro i Rangers a Glasgow, firmando il primo sigillo europeo in azzurro. Poi i 3 gol in 2 partite contro l’Ajax lo hanno portato a 4 reti, molto vicino ai grandi nomi come Haaland e Mbappè. Il numero 81 del Napoli però batte entrambi i fenomeni del momento in una speciale statistica, riportata da Il Mattino. Come riportato dal giornale campano Jack ha una media di 1 gol ogni 31 minuti in Champpions, superiore a quella dei fenomeni di City e Psg, con il norvegese che ha segnato 1 gol ogni 41 minuti. Subito dopo i 2 c’è Salah, con un gol ogni 53 minuti.