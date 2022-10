Il Mattino – Insigne e il suo dramma familiare: “Non è facile spiegare…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Lorenzo Insigne dopo la grave perdita della figlia che lui e sua moglie Jenny aspettavano.

Queste le parole dell’ex capitano del Napoli: “Abbiamo attraversato delle settimane difficili per gravi problemi familiari perché abbiamo perso una bimba. Non tutti sanno quello che ci è accaduto, quindi faccio chiarezza io. Ho molta difficoltà a spiegare ciò che è capitato alla mia famiglia. Una grande perdita per me e mia moglie, ma cercheremo di restare uniti e andare avanti. Abbiamo due figli più grandi e grazie a loro cercheremo di andare avanti. La figlia persa resterà per sempre nei nostri cuori”.