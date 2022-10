Iannicelli: “Napoli, mantieni la calma, Spalletti non ha mai vinto. Sulla città…”

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto a Radio Marte per parlare dell’ottimo momento del Napoli di Spalletti.

Ecco le sue parole: “Luciano Spalletti è un incompiuto e sente molto questo aspetto della sua carriera, finora mai coronata dallo Scudetto. Pioli, Inzaghi ed Allegri, come Sarri e Mourinho, ovvero i suoi avversari, hanno vinto tutti. Da questo punto di vista, Spalletti sente molto un sentimento di rivalsa e farà di tutto per evitare gli errori che ha commesso in passato”.

Sulla città di Napoli: “Città più matura? Quando vinci, è facile essere maturi. Dico: keep calm, mantenete la calma e non esagerate con l’entusiasmo. Bisogna costruire la consapevolezza di poter dire la nostra sia in Italia sia in Europa. Il Napoli è una mina vagante per tutti. Uno spettro si aggira per l’Europa: questo spettro, oggi, si chiama Napoli. Neanche i grandi squadroni come PSG, Chelsea e City avrebbero piacere, oggi, di andare ad incrociare le lame con i calciatori del Napoli. Persino i lancieri dell’Ajax sono rimasti infilati da Raspadori e compagni”.