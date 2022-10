Gazzetta – “Kvara con le sue giocate fa impazzire anche lo spogliatoio…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Khvicha Kvaratskhelia.

Grazie alle sue doti tecniche, l’attaccante georgiano sta riscontrando successo nello spogliatoio azzurro, conquistando sempre di più la fiducia dei suoi compagni e di Luciano Spalletti.

Kvara sembra saper fare tutto: non soltanto gol, ma anche assist, dribbling, cross, ma soprattutto le ricorse per dare una mano in fase difensiva. Il giocatore si spende per la squadra e questa è l’arma vincente per l’intero gruppo.