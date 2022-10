CdM – Pericolo infortuni: Spalletti dovrà gestirsi al meglio la difesa

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Luciano Spalletti.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, il tecnico toscano è alle prese con l’assetto difensivo da schierare in campo per le prossime partite di campionato e Champions, vista l’assenza per infortunio di Rrahmani.

Al primo forfait del centrale albanese, l’allenatore ha deciso di schierare Juan Jesus dal 1′ contro l’Ajax, considerando la sua qualità nell’impostazione dal basso e il pressing della squadra olandese. Nonostante questa scelta, Spalletti non ha dimenticato la presenza di Ostigard, che potrebbe essere titolare contro il Bologna (domenica, ore 18).

Il tecnico dovrà valutare di partita in partita e capire quale potrà risultare la soluzione più giusta. L’obiettivo è non cadere nella trappola infortuni; dunque non mancherà l’alternanza.