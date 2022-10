Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, pare che Luciano Spalletti stia pensando alle varie soluzioni per sostituire l’infortunato Anguissa.

In pole ci sarebbe Ndombele, che scalpita per ottenere il posto da titolare. In alternativa, Elmas potrebbe giocare da mezzala, senza dimenticare la presenza di Gaetano e il recupero di Demme.