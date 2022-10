Boniek, esalta Zielinski: “Mi rispecchio nel centrocampista del Napoli”

Una delle tanti note positive di questo avvio stagione del Napoli, è di certo Piotr Zielinski. Il calciatore polacco pare aver riacquisito la giusta continuità e determinazione. Al riguardo, il vicepresidente UEFA, Zbigniew Boniek ha rilasciato alcune dichiarazioni su Il Mattino:

“Mi rivedo in lui, che è in Italia da tanti anni e sta andando forte. Mi auguro possa vincere qualcosa a livello internazionale,, continuando ad abbinare anche un buon numero di goal. Inoltre, per quanto riguarda il Napoli, se la squadra resterà sana e concentrata. Sicuramente potrà avere l’ambizione di vincere lo Scudetto”.