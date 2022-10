Ambrosini: “Il Napoli non teme nessuno, Kvaratskhelia che acquisto”

Il Napoli stando a quanto visto finora, sia in Serie A che in Champions League esprime sempre la stessa tipologia di gioco, ovvero offensiva e grintosa. Che sia il Liverpool o la Cremonese, gli azzurri cercano costantemente la via della rete. Non a caso, in solo 13 partite hanno centrato la porta ben 39 volte. A tal proposito, Massimo Ambrosini ha rilasciato alcune dichiarazioni su Tuttosport:

“Il Napoli ha raggiunto la consapevolezza che non la fa tremare di fronte a nessuno. Nella passata stagione se non avessero perso due partite in casa nelle ultime quattro giornate se la sarebbero giocata fino alla fine, quindi anche quest’anno possono dire la loro. Per quanto riguarda Kvaratskhelia, bisogna fare i complimenti a chi l’ha scelto. Il georgiano è forte, si sta imponendo è giovane e ha margini di miglioramento“.