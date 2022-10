Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Porompomperoperò, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato a proposito di Khvicha Kvaratskhelia e di un paragone a cui ha pensato per il georgiano.

“In molti hanno parlato di paragoni per Kvaratskhelia, l’ultimo è stato Francesco Repice paragonandolo a George Best. A me ricorda un ex giocatore del Napoli, ovvero Sergio Clerici. Il modo di dribblare è simile”.