VIDEO – Repice: “Più vedo Kvaratskhelia più mi ricorda un ragazzo di Belfast…”

Francesco Repice, radiocronista, ha parlato attraverso il suo profilo Instagram di Khvicha Kvaratskhelia. In particolare, il giornalista ha pubblicato un video dove ha fatto riferimento ad un paragone per il georgiano. Queste le sue dichiarazioni: “So che forse ieri in radiocronaca a Napoli al Maradona ho esagerato, ma insomma, mi è uscita dal cuore, non sono riuscito a trattenermi. Chiedo scusa se qualcuno non è d’accordo o pensa che io abbia esagerato, però ripensandoci la notte, più rivedo quel ragazzo con la maglia numero 77, i calzettoni abbassati e quella capigliatura un po’ così, più mi viene in mente un ragazzo di Belfast (George Best, ndr). Non ci posso fare nulla, per me Kvaratskhelia non è un giocatore normale, è un’altra roba”.